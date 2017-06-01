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Парламент Македонии утвердил новый состав правительства

01:1901.06.2017
(обновлено: 01:22 01.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГород Скопье в Македонии. Архивное фотоГород Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Собрание (парламент) Македонии проголосовало в ночь на четверг большинством в 62 голоса из всего 120 депутатов за новое правительство республики во главе с лидером Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым, трансляция велась на сайте парламента.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Обсуждение кабмина продолжалось с воскресенья. В своем итоговом обращении к собранию Заев пообещал, что новый реформистский кабинет министров под его началом будет работать над объединением всех граждан страны и их благополучием.

После голосования, результаты которого огласил спикер Талат Джафери, он привел к присяге новый кабмин, члены которого затем расписались в документе.

В составленном СДСМ списке министров наиболее известным является кандидат в главы МВД Оливер Спасовски, который возглавлял ведомство в 2015-2016 годах, будучи министром от оппозиции. За время мандата Спасовски в Скопье проходили многочисленные массовые демонстрации, вызванные затянувшимся политическим кризисом.

9 мая 2015. Президент Российской Федерации Владимир Путин (слева) и президент Республики Македония Георге Иванов. Архивное фото
© Фотохост-агентство.
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Новая министр обороны Радмила Шечеринска с 2002 по 2006 годы была вице-премьером республики и отвечала за евроинтеграцию Македонии. Во время беспорядков 27 апреля текущего года в собрании ворвавшиеся в здание парламента демонстранты физически напали на нее.

МИД республики возглавил дипломат Николе Димитрову, который служил послом Македонии в Нидерландах с 2009 по 2013 годы, а в 2014 году отказался от места посла в Российской Федерации из-за разногласий с тогдашним премьером и лидером правящей партии ВМРО-ДПМНЕ Николой Груевским. Всего СДСМ предложил 17 министров, шесть из которых без портфеля.

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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Всего девять министерских постов, согласно нынешним договоренностям между партиями парламентского большинства, займут этнические албанцы.

Коалиционные партнеры Заева — крупнейшая партия этнических албанцев "Демократический союз за интеграцию" (ДУИ) — со своей стороны выдвинули шесть кандидатур. Вице-премьером, отвечающим за отношения между общинами, ДУИ предложил поставить бывшего полевого командира Армии национального освобождения (АНО) македонских албанцев Хазби Лика, который подозревался в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 2001 года.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На пост вице-премьера, отвечающего за евроинтеграцию Македонии, был выдвинут Буяр Османи, долгое время работавший пресс-секретарем ДУИ. Садула Дураку стал кандидатом албанской партии на пост министра окружающей среды и территориального планирования, Крешник Бектеши — на пост министра экономики, Булен Салиу — министра юстиции.

Партия "Альянс за албанцев" также вошла в правящую коалицию и выдвинула на пост министра здравоохранения Македонии Арбе Травари, а во главе министерства по делам местного самоуправления поставила Сухейла Фазлиу.

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Движение БЕСА, которое ранее поддержало сформированное вокруг СДСМ большинство в 67 из 120 депутатов собрания, отказалось войти в правительство, так как Заев не пошел навстречу наиболее радикальным требованиям албанцев по изменению государственного устройства.

Правившая свыше десяти лет ВМРО-ДПМНЕ во главе с экс-премьером Груевски ушла в оппозицию.

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