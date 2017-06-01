В Армении хотят ввести штраф в $10 тысяч за курение в общественных местах

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армянский минздрав разработал законодательные поправки, предусматривающие введение штрафа в размере 10 тысяч долларов за нарушение запрета на курение в общественных местах, заявил в интервью Общественной телекомпании Армении глава ведомства Левон Алтунян.

"В правительство представлена (антитабачная) программа… Ее законодательный компонент предусматривает однозначный и всеобъемлющий запрет на курение в общественных местах. За нарушение этого запрета предлагается ввести штраф в размере 10 тысяч долларов", — сказал Алтунян.

По его словам, само явление можно искоренить только крупными штрафами, в противном случае эти меры станут просто источником пополнения бюджета.

"Необходимо запретить курение во всех общественных местах сразу и без преференций. Основной и самый эффективный инструмент – стопроцентный запрет", — подчеркнул министр. Он добавил, что этими шагами минздрав рассчитывает отучить от вредной привычки 30-40% курильщиков.

По данным медиков, в Армении курит около 55% мужчин. Число курящих женщин варьируется от 8% в Ереване до 3% — в областях страны.