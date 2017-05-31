Полиция Германии отпустила подозреваемого в подготовке теракта сирийца

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полиция Германии отпустила на свободу 17-летнего беженца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине.

"Сириец Нидаль А. освобожден из-под ареста по решению прокуратуры города Потсдама", — сообщила полиция федеральной земли Бранденбург на официальной странице в Twitter.

В заявлении полиции отмечается, что следствие не выявило причастности Нидаля А. к подготовке теракта или связей с какими-либо террористическим группировками.

Во вторник полиция федеральной земли Бранденбург в ФРГ задержала 17-летнего беженца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине, сообщил телеканал N24 со ссылкой на местное МВД. В деле есть джихадистский след, заявил РИА Новости официальный представитель МВД Бранденбурга. Он добавил, что свидетельства, которые есть у следствия, были настолько серьезными, что "у полиции появился повод взять подозреваемого под стражу".