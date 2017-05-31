Михалкову и Задорнову запретили въезд на Украину

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны ряду российских деятелей культуры. Об этом сообщается на странице общественного движения Відсіч в социальной сети Facebook.

В постановлении СБУ, опубликованном в интернет-сообществе, упомянуты Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин и Леонид Ярмольник.

Отмечается, что в дальнейшем указанные артисты могут быть внесены в "черный список" минкульта, что ограничит показ работ с их участием на украинском телевидении.

Ранее СБУ запретила въезд приблизительно 140 российским артистам. К категории "лиц, угрожающих национальной безопасности", были причислены Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина и другие деятели искусств.