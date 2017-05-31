Неизвестные напали на нефтяной танкер у берегов Йемена

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неизвестные напали на нефтяной танкер в Красном море у берегов Йемена, сообщает миссия ЕС EU NAVFOR.

"EU NAVFOR может подтвердить, что ранее сегодня трое мужчин на ялике подошли к нефтяному танкеру под флагом Маршалловых Островов в южной части Баб-эль-Мандебского пролива и открыли по нему огонь", — говорится в сообщении на сайте миссии.

Были выпущены три реактивные гранаты, затем злоумышленники удалились. Судно в данный момент продолжает свой путь.

Миссия выясняет подробности инцидента. По предварительной оценке, нападение не было совершено пиратами, а связано с военными действиями в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.