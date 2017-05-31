Персоны нон грата: Москва высылает молдавских и эстонских дипломатов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва дала симметричный ответ на недружественные шаги Кишинева и Таллина — персонами нон грата объявлены пять молдавских и двое эстонских дипломатов. Сотрудники посольства Молдавии должны покинуть Россию в течение трех дней, а их эстонские коллеги — в пятидневный срок.
Нота Кишиневу
При этом, как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".
В посольстве Молдавии подтвердили, что пять дипломатов вернутся на родину в трехдневный срок.
"Нам дали три дня. Дипломаты покинут Россию на третий день — 3 июня", — сказал посол Андрей Негуца.
Персоны нон грата в Молдавии
О высылке российских дипломатов из Молдавии стало известно 29 мая. Кишинев направил в российское посольство ноту, в которой потребовал от пятерых сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 72 часов.
"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — сказал премьер.
Позже он пояснил, что "речь идет о национальном интересе".
"Хочу заверить, что были все четкие элементы, которые послужили основой для принятия такого решения. Эти элементы связаны с государственной безопасностью", — заявил Филип.
По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на информированный дипломатический источник, в числе высылаемых оказались военный атташе Игорь Довбня, его помощник военного Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов.
Президент против
Ответ Москвы последовал накануне встречи президентов России и Молдавии, которые кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума.
При этом ранее молдавский лидер Игорь Додон резко раскритиковал решение о высылке российских дипломатов, назвав его "возмутительным жестом" и провокацией.
По словам Додона, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии, которые подписали указ, поставили под угрозу безопасность страны. Было бы логично, чтобы они подали в отставку, добавил президент. Кроме того, он надеется на отставку премьера Павла Филипа.
Комментируя высылку из России молдавских дипломатов, Додон выразил надежду, что других ответных мер экономического и социального характера со стороны Москвы не последует.
При этом, по его словам, сейчас отношения двух стран практически находятся "на краю пропасти".
"Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — сказал Додон корреспонденту РИА Новости.
Как отметил президент, "если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером – Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова".
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Молдавии сложилась "парадоксальная, но показательная" ситуация. А по словам замдиректора Института СНГ Владимира Жарихина, за этой ситуацией стоит фактическое двоевластие: с одной стороны — прозападный парламент, а с другой — президент, который позитивно относится к взаимодействию с Россией. Выходом, по мнению политолога, может быть только проведение досрочных выборов.
Ответ Таллину
Кроме того, Россия приняла решение о высылке двух эстонских дипломатов. Как и в случае с Молдавией, этот шаг стал ответом на действия Таллина.
"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я. Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К. Канарик", — говорится в сообщении МИД.
Эстонские дипломаты должны покинуть пределы России в течение пяти дней.
При этом в МИД отметили, что "продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях". Ответственность за последствия такой политики лежит на Таллине, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.