Персоны нон грата: Москва высылает молдавских и эстонских дипломатов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва дала симметричный ответ на недружественные шаги Кишинева и Таллина — персонами нон грата объявлены пять молдавских и двое эстонских дипломатов. Сотрудники посольства Молдавии должны покинуть Россию в течение трех дней, а их эстонские коллеги — в пятидневный срок.

Нота Кишиневу

Российский МИД вручил советнику-посланнику посольства Молдавии в Российской Федерации Николаю Мыйне ноту, в которой пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон грата. Этот шаг предпринят в ответ на действия Кишинева, который объявил о высылке пяти российских дипломатов.

При этом, как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

В посольстве Молдавии подтвердили, что пять дипломатов вернутся на родину в трехдневный срок.

"Нам дали три дня. Дипломаты покинут Россию на третий день — 3 июня", — сказал посол Андрей Негуца.

Персоны нон грата в Молдавии

О высылке российских дипломатов из Молдавии стало известно 29 мая. Кишинев направил в российское посольство ноту, в которой потребовал от пятерых сотрудников дипмиссии покинуть страну в течение 72 часов.

Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что решение принято на основе информации, полученной от спецслужб, однако отказался пояснить, кого именно из российских дипломатов объявили персонами нон грата.

"Правила не позволяют делать это. Они были объявлены персонами нон грата на основе информации, которую мы получили от спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами", — сказал премьер.

Позже он пояснил, что "речь идет о национальном интересе".

"Хочу заверить, что были все четкие элементы, которые послужили основой для принятия такого решения. Эти элементы связаны с государственной безопасностью", — заявил Филип.

По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на информированный дипломатический источник, в числе высылаемых оказались военный атташе Игорь Довбня, его помощник военного Александр Грудин и первый секретарь посольства Ринат Андержанов.

Президент против

Ответ Москвы последовал накануне встречи президентов России и Молдавии, которые кратко пообщаются на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом ранее молдавский лидер Игорь Додон резко раскритиковал решение о высылке российских дипломатов, назвав его "возмутительным жестом" и провокацией.

По словам Додона, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии, которые подписали указ, поставили под угрозу безопасность страны. Было бы логично, чтобы они подали в отставку, добавил президент. Кроме того, он надеется на отставку премьера Павла Филипа.

Комментируя высылку из России молдавских дипломатов, Додон выразил надежду, что других ответных мер экономического и социального характера со стороны Москвы не последует.

При этом, по его словам, сейчас отношения двух стран практически находятся "на краю пропасти".

"Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов", — сказал Додон корреспонденту РИА Новости.

Как отметил президент, "если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером – Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в Молдавии сложилась "парадоксальная, но показательная" ситуация. А по словам замдиректора Института СНГ Владимира Жарихина, за этой ситуацией стоит фактическое двоевластие: с одной стороны — прозападный парламент, а с другой — президент, который позитивно относится к взаимодействию с Россией. Выходом, по мнению политолога, может быть только проведение досрочных выборов.

Ответ Таллину

Кроме того, Россия приняла решение о высылке двух эстонских дипломатов. Как и в случае с Молдавией, этот шаг стал ответом на действия Таллина.

Эстонские власти 26 мая предписали покинуть страну российскому генконсулу в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву. В Москве это решение назвали очередным недружественным и ничем не обоснованным актом.

"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я. Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К. Канарик", — говорится в сообщении МИД.

Эстонские дипломаты должны покинуть пределы России в течение пяти дней.

При этом в МИД отметили, что "продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях". Ответственность за последствия такой политики лежит на Таллине, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.