При теракте в Кабуле ранены 11 американцев

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Одиннадцать граждан США получили ранения при теракте в Кабуле, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа.

"Одиннадцать граждан США, работающих по контракту, получили ранения при взрыве в Кабуле в среду, полученные ранения не угрожают жизни никого из них", — сообщил представитель госдепа.

Ранее сообщалось о семи раненых.

В Белом доме заявляли, что решительно осуждают "жесткую" атаку в Кабуле.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, его жертвами стали 90 человек и еще 380 получили ранения. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Посольство США в Кабуле после теракта призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу.