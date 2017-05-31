В России "до одури" боятся наступления ВСУ, заявили в Раде

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут за 5-6 дней прорвать оборону ДНР и ЛНР и выйти к российско-украинской границе, заявил в интервью изданию "Апостроф" депутат Верховной рады, член партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По мнению парламентария, такой вариант развития событий очень пугает Москву. "Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ", — считает Тымчук. При этом он уверен, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится еще быстрее.

Как полагает Тымчук, единственной помехой на пути ВСУ являются Минские соглашения, а Киев стал "заложником" "нормандской четверки". "Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию, в первую очередь у Германии и Франции", — считает депутат.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ следует готовиться к наступлению в Донбассе. При этом он отметил, что "главное — не проскочить границу".

Слова Турчинова заставили главу МИД России Сергея Лаврова усомниться в адекватности украинского политика. Дипломат подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.