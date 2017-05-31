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В мире

Конец турецкой игры: НАТО отказывается проводить саммит в Стамбуле

17:4231.05.2017
(обновлено: 17:46 31.05.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в ВаршавеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Целый ряд европейских стран — как минимум это Германия, Франция, Дания и Нидерланды — хотят заблокировать проведение саммита НАТО в Стамбуле в 2018 году. Об этом первой сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники в штаб-квартире Североатлантического альянса. "Мы не хотим, чтобы Турция укрепила свои позиции и чтобы сложилось впечатление, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", — цитирует Die Welt анонимного высокопоставленного функционера аппарата НАТО. Информацию газеты также подтвердил еще ряд европейских изданий.

Напомним, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил провести саммит в Стамбуле еще в июле 2016 года в Варшаве, когда проходила встреча членов НАТО. Но на тот момент никакого официального решения принято не было. При этом наблюдатели отмечали, что тогда это предложение могло быть принято "по умолчанию".

© REUTERS / Presidential Palace/Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Стамбула перед вылетом на саммит НАТО в Варшаву
© REUTERS / Presidential Palace/Kayhan Ozer
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Стамбула перед вылетом на саммит НАТО в Варшаву

Беженцы, визы, госпереворот…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган обвинил Германию в предоставлении политического убежища террористам
Отношения Турции и ее европейских партнеров по НАТО в последнее время не складываются. Эрдогана критиковали за конституционную реформу (в ЕС считают, что турецкий лидер получил "диктаторские" полномочия), преследование политических оппонентов и журналистов. Но корни разногласий уходят еще в 2016 год. Во время миграционного кризиса Турция сдерживала поток сирийских беженцев в Европу. Взамен Эрдогану много раз обещали ввести безвизовый режим для турецких граждан. В мае 2016 года Еврокомиссия опубликовала пакет предложений, среди которых была и рекомендация ввести между ЕС и Турцией безвизовый режим.

Казалось, цель достигнута. Однако спустя пару недель председатель Европарламента Мартин Шульц заявил: "Абсолютно исключено, чтобы мы начали обсуждать ослабление визового режима прежде, чем Турция будет соответствовать всем 72 критериям, которые определил для нее Евросоюз". Среди критериев — смягчение антитеррористического законодательства. В ЕС знали, что Эрдоган на такой шаг никогда не пойдет. Дорога в Европу для Турции оказалась закрыта.

Новое обострение отношений произошло в мае этого года. Немецкие депутаты не были допущены на базу Инджирлик. "Германия негативно смотрит на Турцию. В таких условиях невозможно разрешить немецким парламентариям посещать Инджирлик", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. То есть турки не пустили в страну собственных союзников по НАТО. Не исключено, что это стало своеобразным ответом на предоставление Берлином убежища тем турецким гражданам, которых Анакара подозревает в причастности к попытке госпереворота летом прошлого года.

© AFP 2017 / Tobias Schwarz/PoolВоеннослужащий Бундесвера на авиабазе в Инджирлик, Турция
© AFP 2017 / Tobias Schwarz/Pool
Военнослужащий Бундесвера на авиабазе в Инджирлик, Турция

"Безответственное поведение"

Вид на здание австрийского парламента в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Австрия выступила против турецких предвыборных мероприятий в стране
Дальше эскалация только нарастала. Как полноправный член НАТО Турция обладает в этой организации правом вето — и этим правом Эрдоган воспользовался: Анкара наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, которая членом блока не является, но активно сотрудничает с альянсом. Так, около 500 австрийских военнослужащих находятся в Косово. "Это безответственное поведение", — заявил министр обороны Австрии Ганс Питер Доскозил.

Впрочем, в НАТО быстро нашли способ, как обойти турецкое вето: разрешили двустороннее партнерство между странами — членами альянса и внеблоковыми странами. Но такой "формат" чрезвычайно усложняет работу. Тем более что не исключены рецидивы. По австрийскому варианту Турция может заблокировать отношения с любым из государств — партнеров НАТО.

Бойцы Демократических силы Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
СМИ: сирийские курды получили военную помощь от США для борьбы с ИГ*
В сложившихся условиях Анкара могла бы апеллировать к Вашингтону — старшему партнеру европейцев. Но и с американцами у Эрдогана дела обстоят очень сложно. Во-первых, Белый дом открыто помогает сирийским курдам из YPG — политическим и военным противникам Турции. Возражения турков администрация Дональда Трампа проигнорировала. Во-вторых, в США скрывается исламский проповедник Фетуллах Гюлен, которого в Турции считают непосредственным организатором попытки госпереворота. Просьбы Анкары выдать Гюлена Вашингтон игнорирует.

Как и в случае с европейскими членами НАТО, у отношений Турции и США есть непростой фон. Однако касается он не столько США вообще, сколько персонально президента Трампа. В 2016 году Эрдоган призвал переименовать башню Trump Tower в Стамбуле, поскольку Трамп в ходе избирательной кампании позволял себе "исламофобные" высказывания. Наверняка американский президент запомнил эти слова Эрдогана.

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