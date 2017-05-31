Конец турецкой игры: НАТО отказывается проводить саммит в Стамбуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Целый ряд европейских стран — как минимум это Германия, Франция, Дания и Нидерланды — хотят заблокировать проведение саммита НАТО в Стамбуле в 2018 году. Об этом первой сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники в штаб-квартире Североатлантического альянса. "Мы не хотим, чтобы Турция укрепила свои позиции и чтобы сложилось впечатление, что НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", — цитирует Die Welt анонимного высокопоставленного функционера аппарата НАТО. Информацию газеты также подтвердил еще ряд европейских изданий.
Напомним, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил провести саммит в Стамбуле еще в июле 2016 года в Варшаве, когда проходила встреча членов НАТО. Но на тот момент никакого официального решения принято не было. При этом наблюдатели отмечали, что тогда это предложение могло быть принято "по умолчанию".
Беженцы, визы, госпереворот…
Казалось, цель достигнута. Однако спустя пару недель председатель Европарламента Мартин Шульц заявил: "Абсолютно исключено, чтобы мы начали обсуждать ослабление визового режима прежде, чем Турция будет соответствовать всем 72 критериям, которые определил для нее Евросоюз". Среди критериев — смягчение антитеррористического законодательства. В ЕС знали, что Эрдоган на такой шаг никогда не пойдет. Дорога в Европу для Турции оказалась закрыта.
Новое обострение отношений произошло в мае этого года. Немецкие депутаты не были допущены на базу Инджирлик. "Германия негативно смотрит на Турцию. В таких условиях невозможно разрешить немецким парламентариям посещать Инджирлик", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. То есть турки не пустили в страну собственных союзников по НАТО. Не исключено, что это стало своеобразным ответом на предоставление Берлином убежища тем турецким гражданам, которых Анакара подозревает в причастности к попытке госпереворота летом прошлого года.
"Безответственное поведение"
Впрочем, в НАТО быстро нашли способ, как обойти турецкое вето: разрешили двустороннее партнерство между странами — членами альянса и внеблоковыми странами. Но такой "формат" чрезвычайно усложняет работу. Тем более что не исключены рецидивы. По австрийскому варианту Турция может заблокировать отношения с любым из государств — партнеров НАТО.
Как и в случае с европейскими членами НАТО, у отношений Турции и США есть непростой фон. Однако касается он не столько США вообще, сколько персонально президента Трампа. В 2016 году Эрдоган призвал переименовать башню Trump Tower в Стамбуле, поскольку Трамп в ходе избирательной кампании позволял себе "исламофобные" высказывания. Наверняка американский президент запомнил эти слова Эрдогана.