Трамп предложил пользователям сети разгадать значение слова из его твита

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего микроблога в Twitter разгадать настоящее значение непонятного слова, которое появилось в его недавней записи.

Загадочное слово, появившееся в недавнем сообщении Трампа в Twitter, озадачило пользователей интернета. "Despite the constant negative press covfefe" ("Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе"), — написал президент вскоре после полуночи по вашингтонскому времени.

Твит остался незаконченным, однако провисел в ленте президента несколько часов. За это время его успели лайкнуть более 150 тысяч пользователей, а еще 120 тысяч — ретвитнули. Неологизм стал одной из самых популярных тем в Twitter, пользователи наперебой предлагали свои толкования.

Американский лидер отреагировал на это в новом твите.

"Кто может разгадать истинное значение "covfefe"??? Наслаждайтесь!" — написал Трамп.

Who can figure out the true meaning of "covfefe"??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

Скорее всего, президент имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако в соцсетях появляются все новые и новые трактовки его послания. Неологизм уже попал в базу онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, был напечатан на футболке и фигурирует в многочисленных интернет-мемах.