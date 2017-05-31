В Швейцарии вынесли первый в истории страны приговор за лайк в Facebook

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд в Цюрихе вынес первый в стране приговор за лайк к комментарию в Facebook. Обвиняемый должен будет выплатить штраф в размере четырех тысяч швейцарских франков (3,6 тысячи евро), пишет газета The Guardian.

Зоозащитник, глава Ассоциации против разведения и забоя животных Эрвин Кесслер подал иск более чем к десяти пользователям, которые написали в одной из групп оскорбительные комментарии в его адрес. Суд вынес несколько обвинительных приговоров, однако не только авторам комментариев, но и тому, кому они "понравились".

Судья постановил, что своим лайком обвиняемый одобрил оскорбительное высказывание и таким образом "сделал его своим собственным". Помимо этого, неподобающие комментарии стали более популярными, так как друзья Кесслера в социальной сети после его лайка увидели их в ленте новостей.

Эрвин Кесслер – борец за права животных, известный резкими и неоднозначными высказываниями. В 1998 году он даже получил срок за сравнение еврейского ритуала забоя животных с преступлениями фашистов.