Битва украинцев за Ярославну: как Россия и Украина не поделили княжну

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина, который назвал жившую в ХI веке дочь Ярослава Мудрого русской, вызвали возмущение украинских политиков. Каждый уважающий себя украинский политический деятель счел нужным выступить в соцсетях, а потом Путин и Анна Ярославна удостоились отдельного упоминания в важном выступлении Петра Порошенко.

С чего начался скандал и российско-французские отношения

Выступая в Париже 29 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни — недаром сразу после пресс-конференции Путин и Макрон собирались на выставку в честь 300-летия поездки русского царя-реформатора Петра I во Францию.

"Но не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни, — добавил Путин. — Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании".

Анна Ярославна — младшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Сама Анна также происходила из династического брака — ее матерью была шведская принцесса Ингегерда. Анна Ярославна, по данным разных источников, родилась в диапазоне между 1025 и 1036 годами, умерла между 1075 и 1089 годами. Она родила четверых детей, в том числе будущего французского короля Филиппа.

Выступления украинских топ-блогеров

Практически сразу после пресс-конференции Путина и Макрона на слова российского президента отреагировали украинские политики. В соответствии с духом времени, скандал развивался в соцсетях.

Первым возмутился замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

"Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (в то время Москва даже не существовала)", — написал он на своей странице в Facebook, кстати, на английском языке.

Кроме того, отметил Шимкив, "именно украинская община во Франции почитает память Анны в Санлисе (город на севере Франции — ред.), где она основала монастырь".

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Его поддержала глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. Ее пост был написан на украинском языке и посвящался не только тому, что княжна Анна Ярославна является украинкой — сама Франция имеет украинское происхождение. Путин же, по ее словам, "гибридно приписал Анну Ярославну к "русскому миру".

"Французская элита точно знает историю происхождения своей королевы и страны", — отметила Гопко на своей странице в Facebook. Она напомнила, что во время своего визита в Киев нынешний министр финансов Франции Кристин Лагард, которая тогда занимала пост директора МВФ и привезла на Украину новые кредиты, "была поражена (Софийским) собором, потому что увидела, что тысячу лет назад здесь была мощная цивилизация — еще задолго до основания Москвы".

Наконец, к разборкам в соцсетях подключился посол Украины в США Валерий Чалый, который также обвинил российского президента в "присвоении" Анны Ярославны. "Когда В. Путин говорит от имени России о "нашем" князе Ярославе и его младшей дочери Анне — королеве Франции, то не только пытается посягнуть на наши украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе, но и достичь других целей", — написал посол в Facebook.

К войне подключается Петр Порошенко

Как и многие скандалы из Facebook, битва украинцев за Анну Ярославну выплеснулась в оффлайн и вышла на уровень президента Петра Порошенко. Во вторник, 30 мая, парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Порошенко выступил по этому поводу с обращением к украинскому народу.

"Исторически мы были ее (Европы — ред.) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", — сказал Порошенко.

Однако это не поставило точку в дискуссии, которая переместилась в Twitter.

"Порошенко погорячился", — написал на своей страничке председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Похитить княжну Анну у Украины невозможно: в 11-м веке Украины вообще не было, а Ярослав никак не мог быть ее князем. Порошенко погорячился. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2017 г.

​Глава МИД Украины Павел Климкин написал, что после слов президента России Владимира Путина о "русской княжне Анне Ярославне" будет считать писателя Александра Пушкина украинцем.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", — написал Климкин во вторник в своем аккаунте в Twitter

Ему ответила другой известный блогер — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине.