Минздрав Афганистана сообщил о гибели девяти человек при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав Афганистана сообщил о гибели девяти человек, более 90 пострадавших были доставлены в больницы, передает агентство Рейтер.

Телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщал, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, более 100 пострадали.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.

Terrorists attack in #Kabul started by a massive explosion near #German embassy killed and injured more than hundred people.#Kabulexplosion pic.twitter.com/75MV9HrTvL — Basir Ahang (@basirahang) 31 мая 2017 г.

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