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В мире

"За ведение гибридной войны": Украина открыла уголовное дело против России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (449)
22:0730.05.2017
(обновлено: 22:45 30.05.2017)
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© Фото : BibikoffЗдание СБУ в Киеве. Архивное фотоЗдание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Фото : Bibikoff

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во вторник стало известно, что украинская прокуратура завела уголовное дело по "факту развязывания должностными лицами Российской Федерации гибридной войны против Украины".

Уголовное дело против России

О заведении уголовного дела против России сообщила Служба безопасности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Клинцевич назвал заявление Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
"Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дело заведено по материалам СБУ. В его рамках впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны против Украины".

В СБУ заявили, что для этого дела собирали информацию о конкретных "преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины".

"Гибридная война"

Из уст представителей официального Киева часто можно услышать выражение "гибридная война", подразумевающее некие враждебные действия Москвы против Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Климкин объяснил Совету Европы, почему Киев запретил российские ресурсы
Изобретателями этого термина являются отнюдь не украинские чиновники. Он появился в американской специализированной литературе начала прошлого века. Под ним понимается вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет противника, сочетая скрытые операции, диверсии, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, которые действуют на чужой территории.

На самом деле, "гибридные войны" известны с глубокой древности. Военные специалисты полагают, что примерами таких войн (с учетом исторических реалий и развития технологий) можно считать завоевание Германии римлянами, Американскую революцию, Вьетнамскую войну и ряд других конфликтов. К этого рода противостояниям историки относят и так называемую "Большую игру" — геополитическое соперничество Британской и Российской империй в Южной и Центральной Азии в 19 и начале 20 веков.

Отношения Киева и Москвы обострились после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Жители некоторых регионов юга и юго-востока страны отказались признать легитимность новых властей. В Крыму в марте 2014 года состоялся референдум, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Официальный Киев по-прежнему считает Крым и неподконтрольные ему ЛНР и ДНР оккупированными территориями. Против самопровозглашенных республик власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию. По данным ООН, жертвами этого конфликт стали уже около десяти тысяч человек.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Fotolia / dmitrydesigner
СБУ обвинила Россию в ведении гибридной войны с помощью "ВКонтакте"
Эти и многие другие события в Киеве объясняют вмешательством Москвы. Президент Петр Порошенко и другие украинские чиновники неоднократно заявляли об участии российских военных в конфликте в Донбассе, однако доказательств этому так и не предъявили. Равно как, несмотря на громкие заявления о том, что страна находится в состоянии войны с Россией, не объявили военное положение.

"Щупальца Кремля"

В последнее время проявления "гибридной войны" украинские власти видят практически в любых действиях российских граждан и организаций, а также их украинских партнеров, представительств и дочерних компаний.

Много шума наделал указ Порошенко от 16 мая о расширении санкций против целого ряда российских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись в том числе социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.

В статье для издания Politico Порошенко объяснил такое решение "гибридной войной". По его словам, российские "гибридные нападения" происходят главным образом в киберпространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".

"Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой. Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники", — объявил украинский президент.

В офисах "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе прошли обыски. В правоохранительных органах заявили, что компанию подозревают в том, что она передавала данные украинских пользователей российским спецслужбам. "Яндекс" эти обвинения отверг. В компании пояснили, что сотрудники и руководство не имеют доступа к таким данным.

Ранее разразился скандал вокруг конкурса "Евровидение", который принимал Киев. СБУ отказала во въезде российской участнице певице Юлии Самойловой. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявлял, что Россия намерена использовать этот инцидент для "ведения гибридной войны против Украины".

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
© РИА Новости / Александр Полищук
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Гибридная ложь: давний прием информационной войны
В марте Порошенко нашел признаки "гибридной войны" в скандале вокруг украинского футболиста Романа Зозули, чей переход в мадридский клуб "Райо Вальекано" сорвался под давлением испанских болельщиков, обвинивших его в нацистских взглядах.

"Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", — процитировала пресс-служба Порошенко слова президента.

Позиция Москвы

Россия отрицает эти обвинения и называет их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Захаров
Что то ,новое)))!!! Не смогли доказать вторжения РФ...А денег хочется,-выкручиваются!!!)))
22:36
30.05.2017
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zholin
Побеждать Россию они тоже в суде хотят?
22:39
30.05.2017
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