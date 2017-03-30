Порошенко усмотрел "гибридную войну" в травле футболиста Зозули фанатами

Петр Порошенко нашел признаки "гибридной войны" в скандале вокруг украинского футболиста Романа Зозули. Такое заявление он сделал на встрече с премьером Испании Мариано Рахоем, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook

"Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", — процитировал Цеголко слова Порошенко.

Украинский форвард Роман Зозуля, играющий в севильском клубе "Бетис", должен был перейти в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды. Трансфер сорвался под давлением фанатов "Райо", обвинивших украинца в нацистских взглядах. Негодование болельщиков, в частности, вызвало фото Зозули с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера. В результате руководство "Райо" вернуло игрока в "Бетис".