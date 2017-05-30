Конуэй о "связях Кушнера с РФ": секретные каналы характерны для бизнеса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила на фоне подозрений относительно связей зятя и советника президента США Дональда Трампа с РФ, что секретные каналы связи являются стандартной практикой ведения бизнеса.

"Такие секретные каналы связи являются стандартной практикой ведения бизнеса", — заявила Конуэй в эфире телепередачи "Fox & Friends" на телеканале Fox News . "Я считаю, что очень важно понимать, что президент полностью уверен в Джареде Кушнере", — добавила она.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Затем газета New York Times сообщила, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом РФ Владимиром Путиным вне существующих каналов

Адвокат Кушнера Джеми Гореликт ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.