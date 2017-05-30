На Шри-Ланке число жертв наводнений превысило 190 человек

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 193, еще 94 человека числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 177 жертвах и 109 пропавших без вести.

Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в пятницу ливневые дожди. Около 600 тысяч человек в результате наводнений и оползней вынуждены были покинуть свои дома, более 1,3 тысяч домов разрушены, еще около семи тысяч домов получили повреждения. По данным Центра реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки, всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны. Многие пострадавшие от стихии местные жители начали возвращаться в свои дома.

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия ранее сообщал, что 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай обещал направить Шри-Ланке гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов.