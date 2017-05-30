Польша экстрадировала на родину австрийца, задержанного ранее в Донбассе

ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Суд в Польше разрешил экстрадицию на родину гражданина Австрии, который обвиняется в совершении преступлений в ходе военного конфликта на юго-востоке Украины, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры австрийского города Винер-Нойштадт Эрих Хабитцль.

По его словам, с понедельника мужчина находится в полицейском следственном изоляторе. "Он будет допрошен полицией и компетентным прокурором", — сказал собеседник агентства, добавив, что решение о дальнейшем пребывании задержанного в СИЗО будет принято, скорее всего, в среду вечером, что, в том числе, будет зависеть от результатов допроса.

Как сообщил Хабитцль, в целом срок задержания его для расследования в СИЗО может составить не более 14 дней.

По данным следствия, уроженец Форарльберга 25-летний Бенджамин Ф. обвиняется в том, что он в начале 2016 года сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны". Хабитцль ранее уточнял, что, по версии следствия, свои преступления задержанный совершал в ходе боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

Вместе с тем, по информации издания profil, который побеседовал с его бывшим сослуживцем, задержанный не принимал непосредственного участия в боевых действиях, занимаясь лишь транспортировкой погибших с поля боя.

Кроме того, австрийцу также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.