Два аэродрома в Казахстане получили российское радиооборудование

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Два аэродрома в Казахстане оснастили российскими азимутально-дальномерными системами, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" успешно выполнил экспортный контракт на поставку радиотехнического оборудования. Навигационно-посадочными средствами оснащено два аэродрома в Республике Казахстан", — говорится в сообщении.

По словам заместителя гендиректора "Росэлектроники" Арсения Брыкина, в ближайшие годы российские комплектующие, в том числе перспективные, могут заинтересовать и других иностранных заказчиков.

"Системы навигации и посадки, выпускаемые нашим челябинским радиозаводом "Полет", положительно зарекомендовали себя как на аэродромах в России, так и за рубежом. В ближайшие годы мы ожидаем значительный рост заказов от иностранных партнеров на наши радиотехнические системы, в том числе находящиеся на стадии завершения разработки", — сказал Брыкин.

Поставленные азимутально-дальномерные системы служат для указания местоположения самолетов и вертолетов, помогают им точно зайти на посадку независимо от времени суток и погодных условий.