Залитые монтажной пеной банкоматы в Харькове принадлежат "дочке" Сбербанка

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Несколько банкоматов украинской "дочки" Сбербанка в Харькове были залиты монтажной пеной, они очищены и продолжают работать, сообщили РИА Новости в прес-службе банка.

Ранее полиция Харьковской сообщила, что неизвестные залили пеной несколько банкоматов, при этом не уточнялось название банка, которому принадлежат банкоматы.

"Несколько банкоматов в городе Харьков были залиты монтажной пеной. По факту инцидента ведется следствие правоохранительными органами. Банкоматы оперативно очищены, работают в штатном порядке", — сообщили в пресс-службе.

Банкоматы Сбербанка ранее неоднократно подвергались нападениям, их неоднократно заливали монтажной пеной и заклеивали листовками. Кроме того, радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка в Киеве. В конце апреля в банке сообщили, что правоохранители задержали четырех мужчин, которых подозревают в повреждении банкомата одного из киевских отделений дочки "Сбербанка".

На данный момент Сбербак ожидает согласования сделки по продаже своей украинской дочки консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.