Правительство Молдавии хочет ухудшить отношения с Россией, заявил Джабаров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Приняв решение о высылке российских дипломатов, правительство Молдавии опасается дальнейшего усиления влияния президента Игоря Додона и решило ухудшить отношения с Россией, заявил журналистам первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Что касается решения о высылке наших дипломатов, это чисто внутримолдавские проблемы, никакой политики", — сказал сенатор в ходе брифинга во вторник.

Он подчеркнул, что Додон налаживает отношения с Россией, торгово-экономические связи между странами, вместе с тем, реальная власть в стране принадлежит парламенту и избранному им премьеру.

"Опасаясь дальнейшего усиления влияния Додона, они решили ухудшить отношения с Россией", — полагает Джабаров.

Комментируя решение эстонских властей о высылке наших дипломатов, законодатель подчеркнул, что, в отличие от Молдавии, здесь именно политика. "Вероятно, кто-то из союзников Эстонии по НАТО посоветовал им, как можно попытаться "укусить" Россию", — сказал он.

Парламентарий полагает, что решение Таллина не приведет к серьезным последствиям в российско-эстонских отношениях.