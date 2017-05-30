Джабаров: США на саммите НАТО уходили от обсуждения антироссийских санкций

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На саммите НАТО и "большой семерки" нынешняя администрация США впервые не стала "локомотивом" антироссийской политики, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"На G7 и саммите НАТО впервые, в отличие от Барака Обамы, американская администрация не стала "локомотивом" антироссийской политики. Президент США Дональд Трамп уходил от обсуждения этих тем", — сказал Джабаров на брифинге во вторник.

Сенатор подчеркнул, что это сильно разочаровало европейцев, которые привыкли получать "вводные" от США по той же украинской теме, и подействовало отрезвляюще на Европу.

"Понятно, что никаких дополнительных санкций Европа (к России) не в состоянии применить, а США не собираются идти дальше того, что уже введено", — полагает политик.

Он отметил, что в Европе уже уходит с первого плана антироссийская риторика, растут пророссийские настроения, в частности, во Франции и Италии.

"Почувствовали изменения общих настроений и европейские лидеры", — сказал Джабаров.

"Не зря канцлер ФРГ Ангела Меркель за три года впервые приехала к российскому президенту Владимиру Путину на переговоры, потому что она поняла — что-то пошло не так, и немцы понимают, что без России они не справятся с европейскими проблемами", — отметил сенатор.

Он также напомнил высказывания Меркель о том, что европейцы должны надеяться на себя.

Парламентарий подчеркнул, что за последние 50-60 лет Европа привыкла жить под "американским зонтиком", и тут выясняется, что Трамп не собирается бесплатно обеспечивать безопасность европейцев. В ходе прошедших саммитов это была самая неприятная новость для европейских стран, считает законодатель.