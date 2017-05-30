Позиция России по западным санкциям остается неизменной, заявили в МИД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия не намерена поднимать в контактах с ЕС вопрос о санкциях, не Москва их вводила, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Любые подвижки в санкционном режиме ЕС увязал с выполнением нами минских соглашений (по Украине)… Наша принципиальная позиция по санкциям остается неизменной: никаких обсуждений условия их отмены мы вести не намерены, первым отказаться от них должен тот, кто все это инициировал, то есть Евросоюз", — заявил Мешков на круглом столе, посвященном отношениям ЕС и России, в Общественной палате.

"К сожалению, отношения между Россией и ЕС переживают непростой этап именно в контексте эскалации украинского кризиса, ЕС не без давления со стороны Вашингтона полностью встроился на общезападный курс на сдерживание России, его ключевым элементом остается ставка на демонизацию России", — добавил он.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>