Позиция России по западным санкциям остается неизменной, заявили в МИД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия не намерена поднимать в контактах с ЕС вопрос о санкциях, не Москва их вводила, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"К сожалению, отношения между Россией и ЕС переживают непростой этап именно в контексте эскалации украинского кризиса, ЕС не без давления со стороны Вашингтона полностью встроился на общезападный курс на сдерживание России, его ключевым элементом остается ставка на демонизацию России", — добавил он.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>