В Багдаде прогремел второй за сутки взрыв, семь человек погибли

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 получили ранения в результате второго за сутки взрыва в столице Ирака Багдаде, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

В этот раз бомба также была заложена в автомобиль. На снятых очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся от места взрыва.

Подробности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого погибли 13 человек, еще 30 пострадали. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.

*Террористическая организация, запрещенная в России