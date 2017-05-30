ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.
Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
@alhashd_Media PHOTOS: Aftermath of car bombing in #Baghdad tonight. — @RudawEnglishpic.twitter.com/LPDOAriDbU— Conflict News (@Conflicts) 29 мая 2017 г.