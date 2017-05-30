ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада рядом с магазином мороженого.

Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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