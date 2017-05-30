Взрыв автомобиля в Багдаде унес жизни десяти человек

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в Ираке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иракских чиновников.
По информации агентства, взрыв произошел в центре Багдада рядом с магазином мороженого. По данным полиции, атака произошла в понедельник вечером.
Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за инцидент.
🔷بالفيديو||— الحشد الاعلامي (@alhashd_Media) 29 мая 2017 г.
🔹 لحظة التفجير الارهابي الذي حدث في الكرادة قبل قليل
⚠️ المصدر: خلية الإعلام الحربي.#الكراده pic.twitter.com/ii8DIqsjgt