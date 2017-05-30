СМИ: зять Трампа не предлагал создать секретный канал связи с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком не предлагал создать секретный канал связи между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным источника телеканала, главной темой встречи Кушнера и Кисляка в здании Trump Tower была Сирия. В ходе встречи якобы "русские, а не Кушнер, подали идею об использовании засекреченной линии" между администрацией Трампа и Россией, передает телеканал со ссылкой на источник. По его данным, идея постоянного обходного канала передачи секретной информации никогда не обсуждалась, в ходе переговоров обсуждались только однократные случаи для звонков по Сирии.

Кроме того, источник сообщил, что темой встречи было "утверждение России о том, что политика администрации (бывшего президента США Барака) Обамы в отношении Сирии была ошибочна".

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Адвокат Кушнера Джеми Гореликт ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.