СМИ: зять Трампа не предлагал создать секретный канал связи с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком не предлагал создать секретный канал связи между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Кроме того, источник сообщил, что темой встречи было "утверждение России о том, что политика администрации (бывшего президента США Барака) Обамы в отношении Сирии была ошибочна".
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.