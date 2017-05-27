WP: зять Трампа предлагал Кисляку создать секретный канал связи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Издание Washington Post утверждает, что посол РФ в США Сергей Кисляк обсуждал с зятем Дональда Трампа возможность установления секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном до инаугурации. При этом издание не приводит никаких доказательств.
На встрече, которая проходила 1 или 2 декабря, также присутствовал экс-советник президента нацбезопасности США Майкл Флинн, пишет газета, отмечая, что Кисляк был ошеломлен предложением использовать российское посольство или консульство для осуществления связи.
Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.
Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении посла РФ в США Сергея Кисляка.