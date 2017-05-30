Ассанж отверг обвинения президента Эквадора в хакерской деятельности

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отверг заявление нового президента Эквадора Ленина Морено, в котором тот назвал Ассанжа "хакером".

"Публиковать доказательства коррупции – не заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор. Даже США не называли меня хакером", — заявил Ассанж в своем Twitter.

"Кто дает неправильные советы Ленину? Заявляя, что мне нельзя "говорить о политике стран", потом сегодня ложно называя меня "хакером"?" — отмечает Ассанж.

В понедельник Морено назвал основателя Ассанжа "хакером", заявляя, тем не менее, что он имеет право оставаться в посольстве страны в Лондоне. Ранее Морено попросил Ассанжа "не вмешиваться ни в политику Эквадора, ни в политику дружественных стран", заявляя, что его положение беженца не позволяет ему говорить о политике государств.

Ленин Морено, победивший в ходе второго тура президентских выборов в Эквадоре 2 апреля, 24 мая торжественно вступил в должность главы государства на ближайшие четыре года.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.