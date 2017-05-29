Президент Эквадора назвал Ассанжа хакером

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый президент Эквадора Ленин Морено назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "хакером", заявляя, тем не менее, что он имеет право оставаться в посольстве страны в Лондоне, передает агентство Рейтер.

"Господин Ассанж — хакер. Это то, что мы отвергаем, и я лично отвергаю", — приводит агентство слова Морено. "Но я отношусь с уважением к ситуации, в которой он находится, которая призывает соблюдать его права человека, но также мы спрашиваем, уважает ли он ситуацию, в которой он пребывает", — добавил президент.

Ленин Морено, победивший в ходе второго тура президентских выборов в Эквадоре 2 апреля, 24 мая торжественно вступил в должность главы государства на ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что в пятницу Морено обратился к Ассанжу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику Эквадора. Также будучи избранным президентом, Морено уже призывал Ассанжа уважать условия предоставленного ему убежища в посольстве страны в Лондоне и не вмешиваться в политику государства.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.