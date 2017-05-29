Венесуэльская оппозиция обвинила Goldman Sachs в поддержке Мадуро

МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в поддержке режима Николаса Мадуро путем покупки облигаций страны.

Ранее стало известно, что Goldman Sachs приобрел облигации эмитентов Венесуэлы примерно на 2,8 миллиарда долларов, надеясь серьезно заработать на их росте в случае изменений в правительстве страны.

"Меня беспокоит и возмущает, что Goldman Sachs решил заключить сделку по покупке облигаций с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, что означает предоставление финансовой помощи его авторитарному режиму, систематически нарушающему права человека", — говорится в опубликованном в интернете тексте письма Борхеса на имя главы банка Ллойда Бланкфейна.

Также Борхес напомнил, что любой долг страны, который образуется без одобрения парламента, считается несуществующим. "Я намерен рекомендовать любому будущему демократическому правительству Венесуэлы не признавать и не платить по этим облигациям", — отметил Борхес. После начала конфликта между исполнительной и законодательной властями в Венесуэле парламент был фактически исключен из цепи принятия государственных решений, так как президент обвинил его в неуважении к другим ветвям власти.