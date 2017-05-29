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В мире

Макрон не исключил новых санкций. Путин исключил, что они подействуют

22:3029.05.2017
(обновлено: 23:30 29.05.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели двустороннюю встречу в версальском дворце Большой Трианон, который ранее был резиденцией французских королей. Разговор, продлившийся на час дольше запланированного, завершился пресс-конференцией, в ходе которой оба лидера искали общую повестку взаимоотношений.

Эммануэль Макрон заявил, что считает возможными новые санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине. По мнению Путина, санкции "никоим образом" не приблизят Киев и непризнанные республики к миру.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Обвинения есть, доказательств нет

Путин и Макрон посетили выставку о Петре I в Версале
© РИА Новости / Виктория Иванова
Путин и Макрон посетили выставку о Петре I в Версале
В ходе подготовки к визиту российского лидера его французский коллега всячески стремился выдерживать образ "жесткого политика", не намеренного пропускать удары. Свою встречу с российским лидером Макрон анонсировал словами "диалог и требовательность". В ходе предвыборной кампании глава Пятой республики упоминал возможность "диктата Путина", утверждал, что ждет давления и обещал ему не поддаваться.

Болезненными для обеих сторон остаются два кризиса: украинский и сирийский, к которым добавляются вопросы об отношении к российским СМИ во Франции. Как и его предшественник Франсуа Олланд, Макрон заявил, что намерен добиваться мира в Донбассе и "демократических перемен" в Сирии. Новый президент Франции добавил подробностей лишь в том, что касается химического оружия. Еще один случай его применения станет для Макрона "красной чертой", переступать которую не позволено никому: заявление не слишком дипломатичное с учетом того, что доказательств проведения химатаки Башаром Асадом представлено не было.

Французский президент продолжил идти на обострение там, где логика совместного выступления предполагает сглаживание острых углов. Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Вот только доказательств этой "клеветы" (как и в случае с химоружием Асада) снова нет.

"Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента", — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Шаги навстречу друг другу

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон рассказал о необходимости "искреннего диалога" с Россией
"Мы попытались отыскать точки сближения", — рассказал о ходе переговоров Владимир Путин. По мнению Макрона, в результате переговоров обнаружилась "возможность совместного действия".

Сходство позиций Макрон и Путин охотно демонстрировали по теме противостояния терроризму. Оба лидера заявили, что намерены вести борьбу с этим злом. Глава Франции подчеркнул, что считает именно его своим главным противником в Сирии. Эту тему к своей выгоде повернул Владимир Путин, который сказал, что "нельзя на пути борьбы с терроризмом уничтожать государство". Макрон признал, что считает "коллапс государств" на Ближнем Востоке вредным, поскольку это представляет собой "угрозу для демократии".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом российско-французских переговоров. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом российско-французских переговоров. 29 мая 2017

Макрон хочет казаться "бруталом"

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Макрон призвал найти инклюзивное политическое решение сирийской проблемы
Наступательный тон, взятый Макроном, по-видимому, может сопровождать двусторонние отношения и в дальнейшем. Многое указывает на то, что жесткость — черта Макрона как политика. А вот настоящая это черта или показная — вопрос. Во французском политическом классе уже немало тех, кто считает Макрона "грубым" и циничным. Так, за несколько дней до встречи с российским президентом экс-министр экологии Сеголен Руаяль пожаловалась СМИ, что президент не предупредил ее заранее о нежелании брать в свое правительство. Бывший премьер Франции Вальс не получил от Макрона даже права представлять его новосозданную партию на выборах, а бывшая вице-президент партии "Республиканцы", согласно утечкам, не получила поста в кабинете, поскольку присоединилась к Макрону "слишком поздно".

Макрон пытается предстать "брутальным", видимо, еще и потому, что во время избирательной кампании его часто обвиняли в аморфности. Это касается и внешней политики.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Smerch Smerch
Опять санкции. Это слово уже стало, как из учебника. Им говорят, что не действуют, а они санкции, другого предложить то нечего...
23:31
29.05.2017
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