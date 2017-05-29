Симоньян ответила на обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил в клевете Sputnik и RT.

Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России.https://t.co/6eFnryXbaF — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 мая 2017 г.

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В ходе пресс-конференции по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказываниями французского лидера Эммануэля Макрона о российских СМИ.

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в распространении информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.