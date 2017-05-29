Макрон обсудил с Путиным борьбу с ИГ*

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным Сирию, где приоритетом является борьба с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство".

"Мы обсудили, в частности, Сирию, я напомнил каковы наши приоритеты и мы решили пойти этим путём, по крайней мере я этого желаю, в ближайшие недели", — сказал Макрон на пресс-конференции.

"Нашим безусловным приоритетом является борьба с терроризмом, искоренение террористических группировок ДАИШ, это направляющая нить наших действий в Сирии и я хотел бы, чтобы кроме работы в рамках коалиции мы смогли бы укрепить наше партнёрство с Россией", — сказал французский президент.

* Террористическая организация, запрещенная в России.