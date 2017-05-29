Отмены рейсов British Airways затронули более 75 тысяч пассажиров

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Более 75 тысяч пассажиров авиакомпании British Airways пострадали из-за вызванных компьютерным сбоем отмен авиарейсов, сообщил глава компании Алекс Круз.

В субботу пассажиры British Airways застряли лондонских аэропортах Хитроу и Гэтвик из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании, были задержаны или отложены ее рейсы и из других городов мира. На следующий день после сбоя в аэропортах Лондона также наблюдались задержки рейсов British Airways. В воскресенье авиакомпания заявила, что последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены. Доказательств причастности хакеров к случившемуся авиакомпания не обнаружила.

"Затронуты оказались 75 тысяч пассажиров… Компьютерный сбой не был результатом практики аутсорсинга некоторых видов работ в другие страны, он произошел не из-за сокращений расходов (в бюджете компании)", — сказал Круз в интервью телеканалу Sky News, принеся извинения клиентам за неудобства.

Также Круз заявил, что не уйдет в отставку.

Ранее в понедельник британские СМИ предполагали, что крупнейший за последние годы сбой произошел как раз из-за оптимизации расходов и передаче на аутсорсинг некоторых видов работ.

Сама авиакомпания ранее заявила, что рассчитывает в понедельник выполнить все запланированные дальнемагистральные рейсы из лондонских аэропортов. Компания рекомендует пассажирам проверять статус своего рейса до приезда в аэропорт. Аэропорты Хитроу и Гэтвик также советуют всем, кто путешествует рейсами British Airways, проверять статус вылета до выезда в аэропорт.