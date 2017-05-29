Одесские радикалы пригрозили сорвать концерт Ивана Дорна

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские радикалы намерены сорвать концерт певца Ивана Дорна, который должен пройти в Одессе 9 июня. Об этом написал бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко в Facebook.
"В итоге по протесту против выступления Лободы: концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн. Большое спасибо всем, кто пришел!" — написал Стерненко.
Ранее сообщалось, что концерт Лободы должен был состояться в воскресенье вечером в известном одесском клубе, однако перед мероприятием члены ряда организаций устроили митинг у здания, протестуя против выступлений певицы в России.
*Организация запрещена в России