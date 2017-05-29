Шойгу прибыл в Египет на переговоры

КАИР, 29 мая – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Каир, где в понедельник проведет переговоры с представителями военно-политического руководства Египта, сообщил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе встреч будут обсуждаться перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, вопросы региональной и международной безопасности", — сказал он.

Конашенков уточнил, что, в частности, переговоры с министром обороны Египта Седки Собхи пройдут как в двустороннем формате, так и с участием глав дипломатических ведомств по формуле "два плюс два".