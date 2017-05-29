МИД: принятие Индии и Пакистана в ШОС повысит потенциал организации

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) повысит потенциал организации в сфере борьбы с международным терроризмом, заявил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Ранее генсек ШОС Рашид Алимов сообщил РИА Новости, что Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС на саммите организации в Астане в июне.

"Саммит будет без преувеличения исторический, поскольку, как вы знаете, ожидается принятие решения о предоставлении полноправного членства в организации Индии и Пакистану. Прием этих влиятельных региональных игроков несомненно повысит потенциал объединения, особенно в области борьбы с международным терроризмом, а также в сфере торгово-экономического сотрудничества", — сказал Моргулов в ходе третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили агентство РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".