Экс-премьера Франции Фийона снова вызвали на допрос

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в понедельник вновь предстал перед следователями в рамках расследования дела о якобы имевшем место фиктивном трудоустройстве его супруги и детей, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

По данным агентства, допрос проходил в здании финансовой прокуратуры суда большой инстанции Парижа, куда экс-премьер прибыл около 09.00 (10.00 мск). Разговор продолжался около двух часов, подробности не сообщаются.

Предвыборный скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Revue des Deux Mondes Мишель Крепю заявил, что никогда не знал о том, что Пенелопе было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.

Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи. В первом туре президентских выборов Фийон потерпел неудачу, получив 20,1% голосов.