Санкции против КНДР бесполезны, нужны переговоры, считают в Совфеде

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. России и Китаю следует поднять в Совбезе ООН вопрос о возобновлении переговорного процесса по ситуации вокруг КНДР, санкции приведут к обратному эффекту, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"По линии Совбеза ООН России следует инициировать возобновление переговорного процесса по ситуации вокруг КНДР, думаю, и Китай в этом заинтересован", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что сейчас США и Япония будут настаивать на введении новых санкций против Пхеньяна, "но ограничения приведут к обратному эффекту".

Парламентарий считает, что кроме возобновления шестисторонних переговоров по КНДР, северокорейцам необходимо дать гарантии в том, что им ничто не угрожает. "Сейчас таких гарантий им никто не дает, и они наращивают свою обороноспособность", — заключил сенатор.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.