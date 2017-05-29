Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 164 человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 164, еще 104 человека числятся пропавшими без вести, сообщил в понедельник Центр реагирования на чрезвычайные происшествия страны.

Ранее сообщалось о 151 жертве, еще 111 человек числились пропавшими без вести.

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия также отмечал, что 29 и 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.

Китай обещал направить Шри-Ланке, пострадавшей от разрушительного наводнения, гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов.