Абэ заявил, что Япония и США предпримут меры по сдерживанию КНДР

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Япония вместе с США предпримет конкретные шаги в ответ на очередные провокационные действия КНДР, заявил журналистам премьер-министр Японии Синзо Абэ.

"КНДР игнорирует многочисленные предупреждения мирового сообщества, продолжая провокационные действия. Это недопустимо. Как и было сказано на саммите G7, проблема КНДР — одна из важнейших в мире. Для сдерживания КНДР вместе с США мы предпримем конкретные шаги. А также будем во взаимодействии с мировым сообществом и сделаем все, чтобы обеспечить безопасность народа", — сказал Абэ.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен в понедельник в 05.40 (23.40 мск воскресенья), упала в исключительной экономической зоне Японии. Сообщалось, что ракета пролетела около 450 километров.