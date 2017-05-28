В КНДР опубликовали видео пуска новых ракет для систем ПВО

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Центральное телевидение Северной Кореи продемонстрировало видео испытательных пусков новых ракет "земля-воздух" противовоздушной обороны страны.

Утром в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ) сообщило о тестовых пусках новых ракет "земля-воздух", направленных на перехват беспилотников или ракет противника. На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен увиденным и приказал начать серийное производство нового вида вооружений.

В материале северокорейского телевидения с разных ракурсов показан пуск ракеты, который специалисты относят к технологии так называемого холодного пуска. При нем ракета выпускается под давлением газа, а воспламенение топлива происходит уже в воздухе, не повреждает пусковую установку, что дает возможность проводить пуски ракет через малые интервалы времени и продлевает срок службы самой установки.

"Подобно молнии (ракета – ред.) в миг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника", — комментирует голос за кадром пуск.

Присутствовавший на испытаниях Ким Чен Ын похвалил военное руководство, отметив, что "по сравнению с прошлым годом улучшились способности обнаружения, преследования и уничтожения объекта, повысился процент попадания в цель". Он также дал указания "производить новую систему "в максимальном количестве", чтобы "она покрывала всю страну, как лес", и позволила "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе".

Испытания, организованные Академией национальной обороны КНДР, должны были протестировать новую систему противовоздушной обороны. Дата и место не сообщаются.

Как сообщила телекомпания NHK, проведение испытательных пусков сейчас может быть связано с планами США по тестированию системы, призванной сбивать межконтинентальные ракеты. Испытания назначены на вторник и пройдут после трехлетнего перерыва.

КНДР, возможно, усматривает в этом сигнал для себя после успешного проведения пуска баллистической ракеты, дальность полета которой оценивается в 4000 километров.

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