Покрыть страну, как лес: Ким Чен Ын приказал массово производить новую ПВО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытательных стрельбах новой системы противовоздушной обороны дал указания производить ее в максимальных количествах и "покрыть всю страну, как лес" — чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Стрельбы, организованные академией национальной обороны, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.
Ракетные пуски
В апреле и мае КНДР провела несколько новых испытаний ракет. Последнее из них состоялось 21 мая, пуск произвели с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Северную Корею прекратить проведение ракетных испытаний и вернуться к переговорному процессу по денуклеаризации.
"Для нас КНДР открыто нарушает резолюции Совета Безопасности, активизируя свою деятельность по испытанию баллистических ракет. Эти действия угрожают региональной и международной безопасности. Мы призываем КНДР прекратить дальнейшие испытания и дать возможность изучить возможность возобновления подлинного диалога", — сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.
С призывом к Пхеньяну немедленно и в полном объеме соблюсти резолюции СБ ООН и прекратить все ядерные программы и программы разработки баллистических ракет выступили и лидеры "Большой семерки" во время саммита, который завершился в субботу на Сицилии.
Перестать запугивать
Хотя ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, он провоцирует развитие конфликта, и ничего хорошего в этом нет, заявил президент России Владимир Путин после пуска 13 мая.
"В любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской народной демократической республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно", — сказал Путин.
Развитие событий вокруг КНДР идет по негативному сценарию, по порочной логике действий и контрдействий, и надо положить этому конец, подчеркнул он.
Токио готовит санкции
Япония готовит пакет собственных санкций против КНДР в связи с проведенными Пхеньяном в последние две недели пусками баллистических ракет, сообщила японская телекомпания NHK.
Согласно действующим в Японии санкциям против КНДР, запрещено паромное сообщение между двумя странами, запрещен вход в порты Японии судов из КНДР, запрещены все виды импорта и экспорта. В случае введения дополнительных санкций речь идет о системе, которая позволит залатать лазейки для незаконного импорта.
В частности, планируется для кардинального пресечения нелегального экспорта в КНДР деталей, которые можно использовать для создания оружия массового поражения, включить дополнительные параметры в систему осмотра на судах, в дополнение к уже существующему списку запрещенного оборудования и деталей.
Санкции СБ ООН против КНДР
Принятая СБ ООН в марте 2016 года резолюция 2270 запрещает поставки авиационного и ракетного топлива в КНДР; все грузы, идущие в и из страны, будут подвергаться инспекциям. Документ также запрещает продажу КНДР всех обычных вооружений; значительно ограничивает экспорт из страны угля, железа, золота, титана и редких природных минералов.
В отдельных случаях государствам предписывается высылать граждан КНДР, в том числе дипломатов. Также вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР. Было принято решение запретить поставки в КНДР предметов роскоши: часов класса "люкс", частных судов, снегоходов.
Северная Корея 12 мая обратилась к международному сообществу с просьбой не соблюдать введенные санкции, пока ООН не объяснит их законность. Резолюции Совета Безопасности в Пхеньяне назвали "сфабрикованными против КНДР".
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