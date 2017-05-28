Покрыть страну, как лес: Ким Чен Ын приказал массово производить новую ПВО

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытательных стрельбах новой системы противовоздушной обороны дал указания производить ее в максимальных количествах и "покрыть всю страну, как лес" — чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер страны похвалил военное руководство и отметил, что "по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель".

Стрельбы, организованные академией национальной обороны, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.

Ракетные пуски

В апреле и мае КНДР провела несколько новых испытаний ракет. Последнее из них состоялось 21 мая, пуск произвели с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

По оценкам южнокорейских военных, баллистическая ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Северную Корею прекратить проведение ракетных испытаний и вернуться к переговорному процессу по денуклеаризации.

"Для нас КНДР открыто нарушает резолюции Совета Безопасности, активизируя свою деятельность по испытанию баллистических ракет. Эти действия угрожают региональной и международной безопасности. Мы призываем КНДР прекратить дальнейшие испытания и дать возможность изучить возможность возобновления подлинного диалога", — сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее подобное заявление сделал Совбез ООН.

С призывом к Пхеньяну немедленно и в полном объеме соблюсти резолюции СБ ООН и прекратить все ядерные программы и программы разработки баллистических ракет выступили и лидеры "Большой семерки" во время саммита, который завершился в субботу на Сицилии.

Перестать запугивать



Хотя ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для России, он провоцирует развитие конфликта, и ничего хорошего в этом нет, заявил президент России Владимир Путин после пуска 13 мая.

"В любом случае ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской народной демократической республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Возможно это или нет? Я считаю, что возможно", — сказал Путин.

В МИД России призвали западные страны к сдержанности в их реакции. "Не могу не призвать наших коллег в Вашингтоне и в столицах союзных с США государств северо-восточной Азии проявлять максимальную сдержанность, не заниматься расширением учебно-тренировочных мероприятий и развертываний современных систем вооружений в ответ на действия Пхеньяна, потому что такого рода контрмеры в кавычках не что иное, как раскручивание спирали эскалации, против чего мы выступаем", — сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.

Развитие событий вокруг КНДР идет по негативному сценарию, по порочной логике действий и контрдействий, и надо положить этому конец, подчеркнул он.

Токио готовит санкции

Япония готовит пакет собственных санкций против КНДР в связи с проведенными Пхеньяном в последние две недели пусками баллистических ракет, сообщила японская телекомпания NHK.

Япония постарается настоять на принятии новых санкций Советом безопасности ООН, для чего надеется заручиться поддержкой России и Китая, однако так как — в отличие от США — эти две страны считают приоритетным ведение диалога, Токио приступил к рассмотрению собственных санкций против КНДР, поясняет телеканал.

Согласно действующим в Японии санкциям против КНДР, запрещено паромное сообщение между двумя странами, запрещен вход в порты Японии судов из КНДР, запрещены все виды импорта и экспорта. В случае введения дополнительных санкций речь идет о системе, которая позволит залатать лазейки для незаконного импорта.