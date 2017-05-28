В Хитроу ожидают задержки рейсов British Airways из-за компьютерного сбоя

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу ожидает, что в воскресенье ряд рейсов авиакомпании British Airways может быть задержан или отменен из-за сбоя в компьютерной системе перевозчика, сообщается на сайте аэропорта.

"С учетом вчерашней проблемы с компьютерной системой British Airways по всему миру сегодня ожидаются задержки и отмены рейсов авиакомпании", — говорится в сообщении.

Аэропорт рекомендует пассажирам авиакомпании проверять статус их вылета до приезда в аэропорт. Тем, чьи рейсы были отменены в субботу, рекомендуется перебронировать свой рейс прежде, чем приезжать в Хитроу.

В субботу сотни пассажиров британской British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, были задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира. Авиакомпания не обнаружила доказательств причастности хакеров к проблеме с компьютерной системой.

Ранее авиакомпания заявила, что постарается в воскресенье работать по расписанию с рейсами из лондонского аэропорта Гатвик и с большинством рейсов в крупнейшей лондонской гавани Хитроу. По данным перевозчика, последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены.