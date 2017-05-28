СМИ: бельгийская королевская семья оскорбилась рекламой Burger King

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа, передает телерадиовещательная компания Би-би-си.
"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует Би-би-си заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.
Вместе с тем отмечается, что компания Burger King пока не получала никаких уведомлений от королевской семьи.