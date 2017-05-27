Слуцкий назвал публикации о сговоре Кисляка и зятя Трампа дребеденью

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал высказывания о якобы сговоре посола РФ в США Сергея Кисляка и зятя президента США Дональда Трампа "абсолютной дребеденью" в русле прочих нападок на Россию.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Кисляк якобы обсуждал с зятем Трампа возможность установления секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном до инаугурации, при этом никаких доказательств издание не приводит.

"Думаю, что это абсолютная дребедень, которая идет в русле нападок на Кисляка и подозрениях России в участии в выборной компании Трампа, хакерских атаках и прочих домыслов, которые даже несерьезно обсуждать", — заявил Слуцкий РИА Новости.

По мнению парламентария, такие нападки и подозрения не пройдут, пока США и те, кто хотят однополярного мира с господством США, "видят Россию главной угрозой в построении миропорядка".

"Другое дело, что мы должны работать… мы должны работать в плоскости парламентской дипломатии, "выгрызая" тех людей, которые здраво смотрят на Россию и готовы прийти к конструктивному общему понимаю необходимости совместных действий", — добавил он.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении посла РФ в США Сергея Кисляка.