Абэ и Трамп договорились координировать усилия по давлению на КНДР

Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ обменялись рукопожатиями во время двусторонней встречи на саммите G7. Италия, 26 мая 2016

Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ обменялись рукопожатиями во время двусторонней встречи на саммите G7. Италия, 26 мая 2016

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился с президентом США Дональдом Трампом усилить давление на Северную Корею и координировать совместные действия в этом вопросе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель МИД Японии Норио Маруяма.

"С США основной вопрос был — обсуждение ситуации в Северной Корее. Оба лидера договорились координировать политику и подтвердили, что давление необходимо при диалоге с Северной Кореей. А также отметили важную роль Китая", — сказал он.

По его словам, Абэ и Трамп также подчеркнули готовность сотрудничать со всеми государствами для разрешения вопроса денуклеаризации Северной Кореи.