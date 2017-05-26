Порошенко после запрета "ВКонтакте" пожаловался на "щупальца Кремля"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico объяснил свое решение о запрете российских соцсетей "гибридной войной".

По его словам, российские "гибридные нападения" происходят главным образом в киберпространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".

"Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку", — заявил Порошенко.

"Когда мы приостановили доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой. Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники", — объявил украинский президент.

В заключение Порошенко призвал страны "Большой семерки" сохранять в силе санкции против России, а также "инвестировать в безопасность Украины". "Путь к восстановлению отношений с Москвой по-прежнему лежит через Киев", — добавил он в статье, публикация которой приурочена к саммиту G7 в Италии.

Шестнадцатого мая Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения коснулись в том числе социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru. В тот же день в администрации президента Украины заявили о DDOS-атаке на его сайт с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". В компаниях эти обвинения опровергли, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Киева безосновательными и демонстрирующими русофобскую направленность.