В Кремле отреагировали на обвинения Киева в кибератаке

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (86)

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обвинения России в организации кибератаки на сайт украинского президента Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос об обвинениях России в организации кибератаки на сайт Порошенко.

Заместитель главы администрации президента (АП) Украины Дмитрий Шимкив заявил, что официальный сайт главы украинского государства со второй половины дня вторника якобы подвергается организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте".

Ранее во вторник Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.